В Днепре продлили каникулы и готовят автобусы вместо трамваев из-за блэкаута

Образование и медицина

Из-за сложной ситуации в энергосистеме каникулы в школах города продлены еще на двое суток, до 11 января. В то же время все городские больницы уже переведены на работу от генераторов, имеют запасы воды и продолжают спасать жизни без остановок.

Транспорт и пункты незламності

Утром электротранспорт в городе работает с перебоями, поэтому его максимально заменят дополнительными автобусами. Кроме того:

в городе действует около 130 колонок с технической водой;

подготовлено к развертыванию 89 пунктов;

водоотведение в домах поддерживается альтернативными источниками питания.

Ситуация в регионе

По состоянию на утро 8 января более миллиона жителей Днепропетровщины остаются без тепла и воды. В то же время в соседнем Запорожье электроснабжение уже удалось восстановить по графикам.

Городские власти Днепра применяют отработанные алгоритмы и находятся на постоянной связи с энергетиками для стабилизации ситуации.