В Днепре продлили каникулы и готовят автобусы вместо трамваев из-за блэкаута

Более миллиона жителей Днепропетровщины остаются без тепла и воды. В городе продлили школьные каникулы, а электротранспорт заменят автобусами.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме каникулы в школах города продлены еще на двое суток, до 11 января. В то же время все городские больницы уже переведены на работу от генераторов, имеют запасы воды и продолжают спасать жизни без остановок.
Утром электротранспорт в городе работает с перебоями, поэтому его максимально заменят дополнительными автобусами. Кроме того:
По состоянию на утро 8 января более миллиона жителей Днепропетровщины остаются без тепла и воды. В то же время в соседнем Запорожье электроснабжение уже удалось восстановить по графикам.
Городские власти Днепра применяют отработанные алгоритмы и находятся на постоянной связи с энергетиками для стабилизации ситуации.
Напомним, вечером 7 января из-за удара РФ произошло массовое отключение света в двух областях. Критическая инфраструктура работает на резервном питании.
В результате очередной российской атаки Днепропетровская и Запорожская области остались почти без электроэнергии. Сейчас ключевые службы и объекты жизнеобеспечения переведены на генераторы, что позволяет поддерживать их работу в экстренном режиме. Энергетики работают над ликвидацией последствий попаданий.
Глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что враг сознательно атакует мирных жителей. По словам лейтенанта, цель ударов - спровоцировать гуманитарную катастрофу в крупных промышленных центрах.