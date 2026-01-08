У Дніпрі продовжили канікули та готують автобуси замість трамваїв через блекаут

Понад мільйон мешканців Дніпропетровщини залишаються без тепла та води. У місті продовжили шкільні канікули, а електротранспорт замінять автобусами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал мера Дніпра Бориса Філатова.
Через складну ситуацію в енергосистемі канікули у школах міста подовжено ще на дві доби, до 11 січня. Водночас всі міські лікарні вже переведені на роботу від генераторів, мають запаси води та продовжують рятувати життя без зупинок.
Зранку електротранспорт у місті працює з перебоями, тому його максимально замінять додатковими автобусами. Крім того:
Станом на ранок 8 січня понад мільйон мешканців Дніпропетровщини залишаються без тепла й води. Водночас у сусідньому Запоріжжі електропостачання вже вдалося відновити за графіками.
Міська влада Дніпра застосовує відпрацьовані алгоритми та перебуває на постійному зв’язку з енергетиками для стабілізації ситуації.
Нагадаємо, ввечері 7 січня через удар РФ відбулося масове відключення світла у двох областях. Критична інфраструктура працює на резервному живленні.
Внаслідок чергової російської атаки Дніпропетровська та Запорізька області залишилися майже без електроенергії. Наразі ключові служби та об'єкти життєзабезпечення переведені на генератори, що дозволяє підтримувати їхню роботу в екстреному режимі. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків влучань.
Очільник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що ворог свідомо атакує мирних жителів. За словами лейтенанта, мета ударів - спровокувати гуманітарну катастрофу у великих промислових центрах.