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В Павлограде и районе десятки тысяч людей без света и воды из-за удара РФ

Понедельник 12 февраля 2024 07:47
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В Павлограде и районе десятки тысяч людей без света и воды из-за удара РФ Иллюстративное фото: в Днепропетровске ОВА назвали последствия российского удара по энергообъекту (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В результате дроновой атаки российских захватчиков, произошедшей поздно вечером в воскресенье, на энергетическом объекте в Днепропетровской области возник пожар, который уже потушили. В нескольких населенных пунктах отсутствует энерго- и водоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

"Без света в Павлоградском районе остаются около 29 тыс. абонентов. В Терновке - 10 тыс. абонентов без воды", - говорит чиновник.

Он добавил, что энергетики проводят работы на местах вражеской атаки, чтобы "заживить инфраструктуру и дома как можно быстрее".

Также глава ОВА рассказал, что в ночь на 12 февраля над Новомосковским районом силами и средствами ПВО ВСУ была уничтожена ракета противника, а над Павлоградским районом - 6 беспилотников.

Воздушный удар РФ по Украине

Напомним, прошлым вечером и этой ночью в Украине была объявлена воздушная тревога в ряде областей из-за угрозы вражеских ударов с применением дронов-камикадзе и ракет - войска РФ в очередной раз запустили "Шахеды" в сторону Украины.

Поздним вечером в воскресенье под удар дронов попал Павлоград Днепропетровской области. Как рассказал глава ОВА Сергей Лысак, в результате атаки часть населенных пунктов Павлоградщины и Синельниковщины обесточена, и возникли перебои с водой.

В Харькове около одиннадцати вечера в воскресенье сообщали о взрывах. Впоследствии местные власти заявили, что по Люботину Харьковского района были нанесены ракетные удары, предварительно из комплекса С-300. Сообщалось о поврежденных фасадах нежилых построек.

Утром в командовании ВС ВСУ рассказали, что в целом российские захватчики атаковали Украину в ночь на 12 февраля 17 "Шахедами", управляемой авиационной ракетой Х-59 и зенитными управляемыми ракетами С-300. Наша ПВО сбила 14 дронов-камикадзе и Х-59 врага.

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