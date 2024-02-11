ua en ru
Пн, 12 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Павлоград подвергся удару дронами. В районе пропал свет, есть перебои с водой

Павлоград, Воскресенье 11 февраля 2024 23:25
UA EN RU
Павлоград подвергся удару дронами. В районе пропал свет, есть перебои с водой Фото: названные последствия атаки дронами на Павлоград (ГСЧС)
Автор: Владимир Костырин

Павлоград Днепропетровской области сегодня вечером подвергся российской воздушной атаке с применением ударных дронов. В районе в результате обстрела обесточены и возникли перебои с водоснабжением.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

"Россияне атаковали дронами Павлоград. К счастью, без жертв", – говорится в заявлении чиновника.

Он отметил, что часть населенных пунктов Павлоградщины и Синельниковщины сейчас обесточена, и "перебои с водой".

"На альтернативное питание переведены больницы", – добавил глава ОВА.

Продолжаются работы по восстановлению электро- и водоснабжения в населенных пунктах.

Атака дронов на Украину вечером 11 февраля

Напомним, этим вечером войска РФ в очередной раз запустили ударные беспилотники в сторону Украины. Угроза применения ударных беспилотников была объявлена в Запорожской и Днепропетровской областях. Дроны двигаются по западному и северному курсам.

В частности, вражеские беспилотники были зафиксированы в Гуляйпольском районе Запорожской области, в Синельниковском районе Днепропетровской области и в окрестностях Павлограда.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Павлоград Взрыв Атака дронов
NEWS
Зеленский о средствах РЭБ: один из ключевых приоритетов года
Зеленский о средствах РЭБ: один из ключевых приоритетов года
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить