Главная » Жизнь » Общество

Филатов призвал отложить начало отопительного сезона

Днепр, Воскресенье 12 октября 2025 13:32
Филатов призвал отложить начало отопительного сезона Фото: городской голова Днепра Борис Филатов (tv)
Автор: Юлия Бойко

Городской голова Днепра Борис Филатов заявил о необходимости максимально позднего начала отопительного сезона в Украине. И призвал органы власти к консолидации вместо взаимных обвинений из-за последствий российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

По его словам, отопительный сезон должен начаться как можно позже и стартовать он должен одновременно и централизованно по всей стране.

"Да, решение о начале подачи тепла принадлежит местному самоуправлению и руководствуемся мы четкими нормативными актами, где написано, что запуск котельных происходит, когда в течение трех дней среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов", - написал он.

По словам мэра Днепра, нынешняя ситуация в энергосистеме страны остается критически сложной, поэтому досрочный запуск отопления может привести к дополнительным проблемам с балансировкой системы.

Он также отметил, что водо-, тепло- и газоснабжение являются взаимосвязанными процессами, работа которых зависит от наличия электроэнергии.

"Обесточивание равно отключению воды. А когда нет воды, тогда нет и тепла, потому что именно вода является теплоносителем", - отметил городской голова.

Филатов предостерег граждан от чрезмерных ожиданий относительно использования генераторов в случае масштабных отключений электроэнергии.

"Даже самые мощные генераторы не способны полностью удержать систему... Пересидеть всю зиму только на генераторах невозможно", - подчеркнул он.

Отдельно мэр раскритиковал публичное перекладывание ответственности между центральными органами власти и силовыми структурами за повреждение энергообъектов.

"Когда в одно и то же место фактически одновременно попадают три баллистические ракеты, то даже бетонного саркофага будет мало", - написал он, добавив, что основная ответственность лежит на России как государстве-агрессоре.

Филатов призвал коллег - руководителей территориальных громад - объединить усилия и провести консультации с правительством, НАК "Нафтогаз", "Укрэнерго" и частными энергопоставщиками относительно согласованного начала отопительного сезона.

"Постоянно тянуть одеяло на себя не получится. Показательная забота о заблаговременно теплых батареях в конце сделает только хуже - и людям, и всем. Сейчас я наблюдаю за тем, как в публичном пространстве между различными уважаемыми ведомствами, а иногда даже на Силы обороны (!), перекладывают ответственность за последствия российских обстрелов или за то, что определенные объекты энергоинфраструктуры Украины не были достаточно защищены", - подчеркнул он.

В завершение мэр посоветовал гражданам заранее подготовиться к сложной зиме и подчеркнул, что "простой она точно не будет".

Как сообщалось ранее, в Украине начинается отопительный сезон 2025-2026 годов. В большинстве регионов тепло уже подают в социальные объекты, тогда как массовое подключение жилого фонда ожидается после стабильного похолодания.

Борис Филатов
