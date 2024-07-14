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В Днепре и Запорожье раздались взрывы

Воскресенье 14 июля 2024 00:25
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В Днепре и Запорожье раздались взрывы Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергей-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

В Днепре и Запорожье после объявления воздушной тревоги из-за активности вражеской тактической авиации раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное .

Воздушная тревога в Днепре и Запорожье была объявлена в 23:40 13 июля после сообщения Воздушных Сил об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

В 00:08 14 июля Воздушные Силы сообщили о движении ракеты на Запорожье, но почти сразу добавили "курсом на Днепр".

Обновлено в 01:20. Местные telegram-каналы сообщили о новых взрывах в Днепре. Перед этим ПС ВСУ предупредили об опасности применения баллистического вооружения с востока.

Напомним, 13 июля Россия попала двумя авиабомбами УМПБ Д-30СН в остановку общественного транспорта и админздание в Мирнограде Донецкой области. В результате чего четыре человека погибли, а еще 9 получили ранения.

Также в субботу российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. В результате удара по Чернобаевке ребенок получил тяжелые травмы.

В Днепропетровской области Россия атаковала спасателей дронами-камикадзе, когда те тушили пожар.

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