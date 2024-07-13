Российские дроны атаковали спасателей в Днепропетровской области: есть пострадавший

В Днепропетровской области Россия атаковала спасателей дронами-камикадзе, когда те тушили пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

Кроме того, поврежден пожарно-спасательный автомобиль спасателей города Никополь.

Во время тушения пожара российские оккупанты направили дроны-камикадзе по спасателям. В результате атаки получил ранения работник местной пожарной команды.

На место были направлены работники местной пожарной команды и спасателей города Никополь.

Напомним, что российские оккупанты продолжают наносить удары по регионам Украины. Так, Россия сбросила авиабомбу на остановку с людьми в Донецкой области. Из-за атаки есть жертвы и много раненых.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия, 13 июля, обстреляла поселок Буды Харьковской области. Вследствие атаки пострадали более 20 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.