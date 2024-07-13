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Россияне обстреляли Чернобаевку, ребенок получил тяжелые ранения (фото)

Чернобаевка, Суббота 13 июля 2024 21:17
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Россияне обстреляли Чернобаевку, ребенок получил тяжелые ранения (фото) Фото: Россияне обстреляли Чернобаевку (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. В результате удара по Чернобаевке ребенок получил тяжелые травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Прокудин пояснил, что вечером оккупанты ударили по жилому сектору в Чернобаевке.
Россияне обстреляли Чернобаевку, ребенок получил тяжелые ранения (фото)

В результате попадания снаряда в дом получил ранения 16-летний ребенок.

"У нее - травматическая ампутация руки, осколочные ранения туловища. "Скорая" доставила подростка в больницу в крайне тяжелом состоянии. Сейчас медики дообследуют девочку и оказывают помощь", - рассказал глава ОВА.

Обстрелы Украины 13 июля

Напомним, ранее сегодня в Харьковской области российские оккупанты обстреляли поселок Буды.

Россияне ударили по объектам "Укрзализныци", в результате чего ранения получили более 20 человек. Еще двое погибли. Подробности российской атаки можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что Российская Федерация атаковала и другие регионы Украины. В частности, оккупанты сбросили авиабомбу на остановку с людьми в Донецкой области.

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Война России против Украины Чернобаевка
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