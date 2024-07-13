Россияне обстреляли Чернобаевку, ребенок получил тяжелые ранения (фото)
Сегодня российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. В результате удара по Чернобаевке ребенок получил тяжелые травмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
Прокудин пояснил, что вечером оккупанты ударили по жилому сектору в Чернобаевке.
В результате попадания снаряда в дом получил ранения 16-летний ребенок.
"У нее - травматическая ампутация руки, осколочные ранения туловища. "Скорая" доставила подростка в больницу в крайне тяжелом состоянии. Сейчас медики дообследуют девочку и оказывают помощь", - рассказал глава ОВА.
Обстрелы Украины 13 июля
Напомним, ранее сегодня в Харьковской области российские оккупанты обстреляли поселок Буды.
Россияне ударили по объектам "Укрзализныци", в результате чего ранения получили более 20 человек. Еще двое погибли. Подробности российской атаки можно узнать в материале РБК-Украина.
Отметим, что Российская Федерация атаковала и другие регионы Украины. В частности, оккупанты сбросили авиабомбу на остановку с людьми в Донецкой области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.