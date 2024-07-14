У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи

У Дніпрі та Запоріжжі після оголошення повітряної тривоги через активність ворожої тактичної авіації пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Повітряну тривогу у Дніпрі і Запоріжжі було оголошено о 23:40 13 липня прісля повідомлення Повітряних Сил про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. О 00:08 14 липня Повітряні Сили повідомили про рух ракети на Запоріжжя, але майже відразу додали "курсом на Дніпро".