В Днепре мужчина открыл огонь по работникам ТЦК, двое из них ранены

Инцидент произошел 4 мая в Соборном районе города. По данным правоохранителей, стрельба произошла во время проведения мероприятий оповещения.

Как отметили в полиции, местный житель совершил выстрелы в сторону группы оповещения. В результате двое представителей ТЦК получили травмы.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Также решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

Нападения на ТЦК в Украине

Напомним, в последнее время в Украине фиксируют рост количества нападений на военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По данным Национальной полиции, с начала полномасштабного вторжения зарегистрировано уже более 600 таких инцидентов, и их количество продолжает расти.

В ТЦК отмечают, что эта тенденция приобретает все более угрожающий характер. В частности, 18 апреля в Яворове на Львовщине три человека ворвались в помещение военкомата и пытались напасть на военных - часть нападавших задержали.