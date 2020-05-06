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У МОЗ назвали кількість дітей з коронавірусом в інтенсивній терапії

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 16:31
У МОЗ назвали кількість дітей з коронавірусом в інтенсивній терапії
Ілюстративне фото (facebook.com/screennews.ad)

Одна хвора на коронавірус дитина перебуває на апараті ШВЛ

Станом на 6 травня у відділеннях інтенсивної терапії в Україні перебувають 10 хворих на коронавірус дітей. Про це повідомив Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України у своєму Telegram-каналі.

За даними ЦГЗ, станом на сьогодні одна хвора на коронавірус дитина перебуває на апараті штучної вентиляції легенів та ще одна на екстракорпоральній мембранній оксигенації.

Крім того, троє дітей з коронавірусом мають супутнє захворювання на діабет, одна дитина - захворювання печінки. У двох дітей імунодефіцити, а п'ятеро мають серцево-судинні захворювання. Хронічні захворювання легень у 6 дітей, а у сімох - хронічні неврологічні чи нейром'язові хвороби.

У МОЗ назвали кількість дітей з коронавірусом в інтенсивній терапії

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано серед дітей у віковій категорії 10-14 років. У цій віковій категорії підтверджено понад 200 випадків інфікування коронавірусом. Найбільше дітей на коронавірус захворіло у Чернівецькій області - понад 150.

Також РБК-Україна писало, що за минулу добу в Україні було підтверджено понад 20 випадків коронавірусу серед дітей. У МОЗ зазначали, що загальна кількість інфікованих коронавірусом дітей перевищила 900.

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