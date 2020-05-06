В Україні за добу померли 11 хворих на коронавірус

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Кількість жертв вірусу збільшилася до 327

За минулу добу було зареєстровано 11 нових смертельних випадків від коронавірусу. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Станом на ранок 6 квітня, в Україні офіційно підтверджено 327 випадків смерті від COVID-19.

"Зафіксовано 11 летальних випадків. При цьому 118 пацієнтів одужали", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, учора повідомлялося про 316 летальних випадків. Найбільше смертей зафіксовано у Івано-Франківській і Чернівецькій областях.

Учора в Україні було зафіксовано рекордно низький відсоток українців, які захворіли на СOVID-19. Водночас, Міністерство охорони здоров’я фіксує збільшення кількості випадків безсимптомного перебігу коронавірусної хвороби.

Сьогодні МОЗ повідомило про збільшення числа нових випадків зараження. Так, за добу коронавірус підтвердили у 487 осіб. Загальна кількість випадків інфікування в Україні - 13 184 осіб.