У Херсонській області кількість хворих коронавірусом наближається до 150

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За добу виявлено 3 нових випадки

У Херсонській області кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 збільшилася до 146. Про це повідомили в прес-службі Херсонської облдержадміністрації в Facebook.

Повідомляється, що протягом доби, 6 травня, в області зареєстрували 3 нових випадки зараження. Всі інфіковані контактували раніше хворими коронавірус.

"Це 3 людини зі Скадовського району. Зараз їх стан задовільний, в підключення до апарату ШВЛ не потребують, знаходяться на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. Тому станом на 6 травня в області 146 лабораторно підтверджених випадків на коронавірус. З них 62 людини вже одужали, і, на жаль, є 2 летальних результату", - повідомили в ОДА.

Раніше РБК-Україна писало, що станом на 6 травня у відділеннях інтенсивної терапії в Україні знаходяться 10 хворих коронавірусом дітей. Один хворий коронавірусом дитина перебуває на апараті ШВЛ.

Зазначимо, за минулу добу в Україні зафіксували зростання числа нових випадків коронавірусу після триденного спаду. За 5 травня захворіли 487 осіб. Загальна кількість інфікованих зросла до 13 184 осіб. Померли за минулу добу 11 пацієнтів з коронавірусом. Всього жертвами COVID-19 в Україні стали 327 осіб.