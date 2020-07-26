ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Майже в половині областей спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Україна, Неділя 26 липня 2020 11:14
Майже в половині областей спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Фото: пожежа на полі (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Лише на півночі України немає великих загроз виникнення пожеж в екосистемах

У неділю, 26 липня, в 10 областях України зберігається високий ризик виникнення вогню на відкритих територіях. Також пожежі можливі в анексованому Криму.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Так, за даними Укргідрометцентру, 26 липня, у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Донецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також РБК-Україна писало, що погода в Україні сьогодні буде дощовою на заході, а в решті частини країни буде сухо.

Крім цього, на заході України очікується підйом рівня води в річках до 1 метра.

Зазначимо, у першій половині дня в столиці та Київській області погіршиться погода очікується град, грози та шквали.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України пожарная опасностьПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся