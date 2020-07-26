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У Донецькій області обстріл бойовиків спричинив пожежу, горять будинки

Зайцеве, Неділя 26 липня 2020 18:14
У Донецькій області обстріл бойовиків спричинив пожежу, горять будинки
Фото: пожежа у Зайцевому (novynarnia.com)
Автор: Дмитро Левицький

Пожежу допомагають гасити українські військові

У Донецькій області сталася пожежа в результаті обстрілу з боку проросійських бойовиків. Пожежа спалахнула у прифронтовому селищі Зайцеве.

Про це повідомляє "Новинарня" з посиланням на військових.

Як розповіли українські військовослужбовці, які перебувають у селищі, після двох обстрілів бойовиків спалахнуло поле, а потім вогонь перекинувся на будинки.

Через суху та спекотну погоду вогонь швидко поширюється трав'яною підстилкою. Попередньо, горять близько 15 подвір'їв мирних мешканців Зайцевого.

До гасіння пожежі залучено військовослужбовці двох частин Збройних сил України, а також працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Фото: пожежа у Зайцевому (novynarnia.com)

Нагадаємо, раніше пожежа через обстріл бойовиків сталася у Луганській області; вогонь спалахнув на території лісництва.

Додамо, сьогодні в більшості областей України спостерігається високий рівень пожежної небезпеки.

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