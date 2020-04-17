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У Дніпропетровській області за день коронавірус виявили у 15 осіб

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 23:05
У Дніпропетровській області за день коронавірус виявили у 15 осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Майже половина випадків відбулась у селі Петропавлівка

У Дніпропетровській області протягом дня зафіксовано 15 випадків інфікування коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровську обласну раду у Telegram.

Найбільше нових випадків - 7 - відбулось у селі Петропавлівка у східній частині області. По 3 випадки зафіксували у Кривому Розі та Дніпрі, по одному - у містах Першотравенськ та Павлоград.

"Станом на 17.04.2020 загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в області - 104, з яких 94 - по ДУ "Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ, 10 - по лiкарнi Мечникова", - йдеться у повідомленні.

За день було проведено 196 лабораторних досліджень. Станом на ранок в області було зафіксовано 284 підозри на COVID-19.

Раніше повідомлялося про 5 нових випадків інфікування коронавірусом у Дніпрі та Кривому Розі.

Всього в Україні відомо про 4662 заражених коронавірусом. Нагадаємо, за добу кількість інфікованих збільшилася на 501 людину. За даними Міністерства охорони здоров’я рівень смертності від коронавірусу в Україні становить 2,7%. Від початку епідемії COVID-19 забрав життя 125 українців.

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