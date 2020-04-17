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В Днепропетровской области за день коронавирус обнаружили у 15 человек

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 23:05
В Днепропетровской области за день коронавирус обнаружили у 15 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Почти половина случаев произошла в селе Петропавловка

В Днепропетровской области в течение дня зафиксировано 15 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровский областной совет в Telegram.

Больше всего новых случаев - 7 - произошли в селе Петропавловка в восточной части области. По 3 случая зафиксировали в Кривом Роге и Днепре, по одному - в городах Першотравенск и Павлоград.

"По состоянию на 17.04.2020 общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в области - 104, из которых 94 - по ГУ "Днепропетровский ОЛЦ Минздрава, 10 - по больнице Мечникова", - говорится в сообщении.

За день было проведено 196 лабораторных исследования. По состоянию на утро в области было зафиксировано 284 подозрения на COVID-19.

Ранее сообщалось о 5 новых случаев инфицирования коронавирусом в Днепре и Кривом Роге.

Всего в Украине известно о 4662 зараженных коронавирусом. Напомним, за сутки количество инфицированных увеличилось на 501 человека. По данным Министерства здравоохранения, уровень смертности от коронавируса в Украине составляет 2,7%. От начала эпидемии COVID-19 унес жизни 125 украинцев.

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