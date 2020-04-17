Фото: Максим Степанов (da.odessa.gov.ua)

В Україні помирають 2,7% хворих на коронавірус

Рівень смертності від коронавірусу в Україні становить 2,7%. Про це на нараді у президента Володимира Зеленського заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає сайт президента.

За його словами, рівень смертності в Україні становить 2,7% від кількості заражених на коронавірус, і це значно нижче середньосвітового показника.

Крім того, на нараді прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що більше 90% мереж аптек і магазинів в Україні забезпечені засобами захисту. А комісії з перевірки лікарень в регіонах показали, що, незважаючи на хорошу статистику від місцевої влади, у медиків є чимало проблем.

"Зокрема, мова йде про постачання деяких ліків, а також про рішення транспортних питань і харчуванні лікарів. Особливо тих, які залишаються ночувати в медустановах через епідемію", - йдеться в повідомленні.

В уряді повідомили, що гроші на це були виділені. А забезпечити надання послуг має місцева влада.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні було встановлено новий антирекорд захворюваності на коронавірус - МОЗ зафіксував 500 нових випадків зараження. Загальна кількість заражених в країні зросла до 4662 осіб.

