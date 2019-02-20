У Дніпропетровській обл. зареєстрували 165 випадків порушення виборчого законодавства

За добу до територіальних відділень поліції надійшло 6 таких звернень

Сотрудники полиции зарегистрировали в Днепропетровской области 165 сообщений нарушение законодательства в связи с выборами президента Украины. Об этом сообщает РБК-Укграина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как отмечается, все сообщения, зарегистрированные 19 февраля, касаются размещения агитационных палаток с символикой разных кандидатов на пост президента Украины.

"С начала предвыборной кампании полицейские составили 31 протокол по ст. 212-13 Кодекса Украины об административных правонарушениях и проводят досудебное расследование 4-х уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 160 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что в эфирах телеканалов NewsOne, "Интер" и "МаксіTV" были зафиксированы признаки нарушений избирательного законодательства в ходе кампании на выборах 2019.

Также сообщалось, что с начала избирательного процесса до выборов 2019 зарегистрировано почти 1,5 тысячи нарушений.

Кроме того, гражданская сеть "Опора" заявила о провокации и давлении на наблюдателей на выборах. В организации отмечают, что у отдельных ее представителей в регионах есть основания считать, что за ними незаконно следят.