"Опора" заявляє про провокації та тиск на її спостерігачів на виборах

Ілюстративне фото (УНІАН)

У низці регіонів група осіб збирає інформацію про представників організації

Протягом останніх днів до ГО "Опора" продовжує надходити достовірна інформація про підготовку політично вмотивованих провокацій проти організації та її представників, залучених до незалежного позапартійного спостереження на виборах України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Опори".

Як повідомляється, організація кваліфікує дії осіб, які залучені до підготовки провокації, як спробу тиску, тому змушена публічно заявити про факти і події, з метою попередження небезпеки для життя, здоров’я спостерігачів та спроб наступного тиску на них.

"Зокрема, у низці регіонів група осіб на чолі з громадянином Олегом Дейнекою збирає інформацію про місце проживання та перебування, родинні зв’язки регіональних представників "Опора". Ця група осіб у різних регіонах представляється журналістами різних телеканалів та програм (телеканал "Прямий", програма "Гроші" на телеканалі "1+1", "Обозреватель"). Ці ж особи також зверталися до територіальних підрозділів Національної поліції України з упередженими питаннями про офіційну комунікацію спостерігачів "Опори" та правоохоронців з питань виборів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, також було зафіксовано випадок організації інспірованої зустрічі активіста "Опори" у Черкасах з цією групою шляхом надходження запрошення на неї від третіх осіб.

"Протягом такої комунікації озвучувались погрози залучити групи інших громадян-представників ветеранських об’єднань для забезпечення примусових зустрічей представників "Опори" з особами на чолі з Олегом Дейнекою", - додали у прес-службі.

Окрім того, в організації зазначають, що у окремих представників організації в регіонах є підстави вважати, що зараз здійснюється незаконне стеження за їх пересуванням.

"Одночасно із активностями групи Олега Дейнеки зафіксовано надходження аналогічних питань про особисту та організаційну діяльність регіональних представників організації від місцевих організацій однієї з політичних партій", - додали в організації.

Нагадаємо, у Кропивницькому напали на громадського омбудсмена із захисту виборчих прав громадянської мережі "Опора" у Кіровоградській області Євгена Гурницького.

Також повідомлялося, що представники громадянської мережі "Опора" в регіонах подали 171 заяву та звернення щодо порушень порядку передвиборної агітації і фінансування виборів 2019.