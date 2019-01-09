У Дніпрі торговців викрили у копіюванні даних банківських карток клієнтів

Ілюстративне фото (Pixabey)

До злочинної групи входили троє людей

Кіберполіція викрила групу осіб, які за допомогою спеціального технічного обладнання спустошували банківські рахунки громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Національної поліції.

Повідомляється, що до складу групи входило троє мешканців Дніпра. Організатором групи виявився 26-річний місцевий мешканець, який залучив до злочинної діяльності двох спільників – 27-ми та 30-ти років, один із яких був правоохоронцем.

Зловмисники тимчасово працевлаштовувалися у закладах харчування та роздрібної торгівлі на території Дніпропетровської області. Маючи доступ до POS-терміналів, якими розраховували клієнтів, спільники приховано встановлювали пристрій для зчитування інформації з банківських карток (скімер). З його допомогою зловмисникам вдавалося незаконно копіювати інформацію з клієнтської картки.

З використанням комп’ютерної техніки та спеціалізованих приладів, зловмисники записували отриману банківську інформацію на підконтрольні пластикові картки. Після виготовлення дублікату картки, вони знімали гроші з рахунків потерпілих у банкоматах міста Дніпро. Для того, аби їх неможливо було ідентифікувати учасники групи використовували маски та одяг, що максимально закривав обличчя.

Правоохоронці провели 11 санкціонованих обшуків. За їх результатами вилучено скімінговий пристрій, комп’ютерну техніку та скомпрометовані картки. Вилучену техніку направлено на експертизу.

Фото: вилучені докази (npu.gov.ua)

Двом учасникам групи вже оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) КК України. Вирішується питання щодо оголошення підозри третьому учаснику злочинної групи. Спільникам загрожує до восьми років ув’язнення.

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