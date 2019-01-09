В Днепре торговцев уличили в копировании данных банковских карт клиентов

Иллюстративное фото (Pixabey)

В преступную группу входили трое людей

Киберполиция разоблачила группу лиц, которые с помощью специального технического оборудования опустошали банковские счета граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы Национальной полиции.

Сообщается, что в состав группы входило трое жителей Днепра. Организатором группы оказался 26-летний местный житель, который привлек к преступной деятельности двух сообщников – 27-ми и 30-ти лет, один из которых был правохранителем.

Злоумышленники временно трудоустраивались в заведениях питания и розничной торговли на территории Днепропетровской области. Имея доступ к POS-терминалам, которыми рассчитывали клиентов, подельники скрытно устанавливали устройство для считывания информации с банковских карт (скиммер). С его помощью злоумышленникам удавалось незаконно копировать информацию из клиентской карточки.

С использованием компьютерной техники и специализированных приборов, злоумышленники записывали полученную банковскую информацию на подконтрольные пластиковые карты. После изготовления дубликата карты, они снимали деньги со счетов потерпевших в банкоматах города Днепр. Для того, чтобы их невозможно было идентифицировать участники группы использовали маски и одежду, максимально закрывая лицо.

Правоохранители провели 11 санкционированных обысков. По их результатам изъято скимминговое устройство, компьютерную технику и скомпрометированные карты. Изъятую технику направили на экспертизу.

Фото: изъятые доказательства (npu.gov.ua)

Двум участникам группы уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) УК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения третьему участнику преступной группы. Сообщникам грозит до восьми лет заключения.

Ранее киберполиция разоблачила деятельность организованной преступной группы, которая организовала масштабные мошеннические финансовые биржи.

РБК-Украина сообщало, что киберполиция разоблачила в Винницкой области злоумышленников, которые продавали нелегальный алкоголь в интернете.