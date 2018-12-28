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У Вінницькій області кіберполіція блокувала розповсюдження алкоголю

Новини » Надзвичайні події    28.12.2018 - 21:05
У Вінницькій області кіберполіція блокувала розповсюдження алкоголю
Фото: обшуки у зловмисників (npu.gov.ua)

Поліція конфіскувала алкоголь на 2,6 млн гривень

Кіберполіція викрила у Вінницькій області зловмисників, які продавали нелегальний алкоголь в інтернеті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції

Як зазначається, до злочинної групи входили п'ятеро людей. Вони працювали проягом останнього року. 

Організатором групи виявився 47-річний мешканець Вінничини. Використовуючи підконтрольні веб-ресурси, зловмисники продавали алкоголь в упаковках без марок акцизного податку. При цьому незаконно використовували знаки для товарів та фірмові найменування всесвітньовідомих іноземних компаній. 

Правоохоронці провели одночасно 19 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів та місцями розташувань складських приміщень та цехів. За їх результатами вилучено знаряддя для виготовлення та розливу горілчаної продукції та комп’ютерну техніку, з якої здійснювалось адміністрування Інтернет-ресурсів.

Крім того, вилучено мобільні телефони (які використовувались для діяльності call-центру), кредитні картки на які перераховувались гроші, більш як півмільйона гривень готівкою та чорнові записи.Також, під час обшуків було конфісковано близько 11 тис. літрів фальсифікованих алкогольних напоїв на більш як 2,6 млн гривень.

Кримінальне провадження розпочато за декількома статтями Кримінального кодексу України:  ч. 1, 2 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч.3 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3  ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару). Слідчі дії  тривають. 

Фото: обшуки у зловмисників (npu.gov.ua)

Нагадаємо, в Миколаєві поліція вилучила фальсифікований алкоголь на 2 млн гривень.

РБК-Україна повідомляло, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували у Чернігові масштабне виробництво та збут підробленої алкогольної продукції

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