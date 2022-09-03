У Дніпрі прогриміли вибухи
Фото: у Дніпрі пролунали вибухи (РБК-Україна, Віталій Носач)
У Дніпрі вночі 3 вересня прогриміли вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспильне".
Жителів просять залишатися в укриттях і дотримуватися правила двох стін.
Нагадаємо, 23 серпня вранці окупанти вдарили ракетами по приватному сектору Дніпра.
Увечері в п'ятницю, 2 вересня, в Харкові були чутні звуки вибухів.
У Запоріжжі також чули звуки вибухів, однак у мерії повідомили, що це було відлуння" прильотів " за межами міста.
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