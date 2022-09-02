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У Харкові чутні звуки вибухів під час повітряної тривоги

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Харків, П'ятниця 02 вересня 2022 23:13
У Харкові чутні звуки вибухів під час повітряної тривоги Фото: у Харкові чутні звуки вибухів (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Увечері в п'ятницю, 2 вересня, в Харкові чутні звуки вибухів. Перед цим була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначається, що вибухи чутні в місті віддалено.

Місцевих жителів просять залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги.

Нагадаємо, минулої ночі росіяни обстріляли Холодногірський район ракетою С-300. Були пошкоджені чотири автомобілі і два інфраструктурних об'єкти.

Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли спортивний комплекс "Локомотив" у Харкові. Унаслідок атаки був знищений басейн, де тренувалися українські чемпіонки з синхронного плавання.

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