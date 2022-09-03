В Днепре прогремели взрывы, работает ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

Жителей просят оставаться в укрытиях и соблюдать правило двух стен.

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Воздушное командование "Восток" сообщает о работе ПВО в Днепре.

Напомним, 23 августа утром оккупанты ударили ракетами по частному сектору Днепра.

Вечером в пятницу, 2 сентября, в Харькове были слышны звуки взрывов.

В Запорожье также слышали звуки взрывов, однако в мэрии сообщили, что это было эхо "прилетов" за пределами города.