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У мерії Запоріжжя пояснили походження звуків вибухів вночі

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Запоріжжя, Субота 03 вересня 2022 00:45
У мерії Запоріжжя пояснили походження звуків вибухів вночі Фото: у Запоріжжі чули звуки вибухів (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Артур Родивилов

Звуки вибухів, які могли чути вночі 3 вересня жителі Запоріжжя, доносилися з інших районів області, де, ймовірно, були "прильоти".

Про це заявив в.о мера Запоріжжя Анатолій Куртєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Він уточнив, що звуки вибухів могли чути в декількох районах.

"За попередньою інформацією, це було відлуння ворожих прильотів, які відбулися за межами міста. деталі уточнюються", - повідомив Куртєв.

Нагадаємо, 29 серпня унаслідок нічного обстрілу Запоріжжя пошкодження отримали 9 багатоповерхових і 40 приватних будинків.

Вночі 28 серпня окупанти також обстрілювали Запоріжжя. П'ять осіб постраждали.

27 серпня росіяни обстріляли школу-інтернат у Запоріжжі. Навчальний заклад зазнав серйозних руйнувань.

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