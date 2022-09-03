У мерії Запоріжжя пояснили походження звуків вибухів вночі

Звуки вибухів, які могли чути вночі 3 вересня жителі Запоріжжя, доносилися з інших районів області, де, ймовірно, були "прильоти".

Про це заявив в.о мера Запоріжжя Анатолій Куртєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Він уточнив, що звуки вибухів могли чути в декількох районах.

"За попередньою інформацією, це було відлуння ворожих прильотів, які відбулися за межами міста. деталі уточнюються", - повідомив Куртєв.

Нагадаємо, 29 серпня унаслідок нічного обстрілу Запоріжжя пошкодження отримали 9 багатоповерхових і 40 приватних будинків.

Вночі 28 серпня окупанти також обстрілювали Запоріжжя. П'ять осіб постраждали.

27 серпня росіяни обстріляли школу-інтернат у Запоріжжі. Навчальний заклад зазнав серйозних руйнувань.

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