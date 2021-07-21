У Дніпрі стався вибух у житловому будинку

У Дніпрі стався вибух у будинку в Соборному районі міста. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпровське районне управління поліції.

Правоохоронці перебувають на місці події. Внаслідок вибуху постраждалих немає.

Повідомлення про вибух надійшло близько 7 ранку. Він стався у нежитловому приміщенні на першому поверсі одного з будинків на проспекті Дмитра Яворницького.

Внаслідок вибуху будинок отримав механічні пошкодження у вигляді вибитих вікон.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Про причини вибуху поки не повідомляють.