У Дніпрі стався вибух у житловому будинку
У Дніпрі стався вибух у будинку в Соборному районі міста. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпровське районне управління поліції.
Правоохоронці перебувають на місці події. Внаслідок вибуху постраждалих немає.
Повідомлення про вибух надійшло близько 7 ранку. Він стався у нежитловому приміщенні на першому поверсі одного з будинків на проспекті Дмитра Яворницького.
Внаслідок вибуху будинок отримав механічні пошкодження у вигляді вибитих вікон.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Про причини вибуху поки не повідомляють.
Раніше у Смілі Черкаської області внаслідок вибуху зруйновано приватний житловий будинок, є загиблий.
Нагадаємо, у квітні біля лінії фронту на Донбасі в селі Гранітне теж вибухнув побутовий газ, але загиблих або постраждалих не було.