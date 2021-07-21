В Днепре прогремел взрыв в жилом доме
В Днепре произошел взрыв в доме в Соборном районе города. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепровское районное управление полиции.
Правоохранители находятся на месте происшествия. В результате взрыва пострадавших нет.
Сообщение о взрыве поступило около 7 утра. Он случился в нежилом помещении на первом этаже одного из домов на проспекте Дмитрия Яворницкого.
В результате взрыва дом получил механические повреждения в виде выбитых окон.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.
О причинах взрыва пока не сообщают.
Ранее в Смеле Черкасской области в результате взрыва разрушены частный жилой дом, есть погибший.
Напомним, в апреле у линии фронта на Донбассе в селе Гранитное тоже взорвался бытовой газ, но погибших или пострадавших не было.