В Днепре прогремел взрыв в жилом доме

В Днепре произошел взрыв в доме в Соборном районе города. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепровское районное управление полиции.

Правоохранители находятся на месте происшествия. В результате взрыва пострадавших нет.

Сообщение о взрыве поступило около 7 утра. Он случился в нежилом помещении на первом этаже одного из домов на проспекте Дмитрия Яворницкого.

В результате взрыва дом получил механические повреждения в виде выбитых окон.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

О причинах взрыва пока не сообщают.