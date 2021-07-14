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У Смілі вибухом рознесло житловий будинок, є загиблий

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Сміла, Середа 14 липня 2021 12:14
У Смілі вибухом рознесло житловий будинок, є загиблий Фото: наслідки вибуху в Смілі (t.me/mvs_ukraine)
Автор: РБК-Україна

У Смілі Черкаської області внаслідок вибуху зруйновано приватний житловий будинок, є загиблий. Імовірно, вибухнув газовий балон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що сьогодні вранці в одноповерховому приватному житловому будинку стався вибух (попередньо газового балона) з подальшим горінням, руйнуванням даху і зовнішньої стіни.

"О 10:05 пожежу було ліквідовано на площі 50 квадратних метрів. Об 11:10 під завалом виявили тіло власника будинку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у квітні біля лінії фронту на Донбасі в селі Гранітне теж вибухнув побутовий газ, але загиблих або постраждалих не було.

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