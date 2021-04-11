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На Донбасі біля лінії фронту вибухом рознесло будинок. Вибухнув газ

Новость на русском → Донецька область, Неділя 11 квітня 2021 10:59
На Донбасі біля лінії фронту вибухом рознесло будинок. Вибухнув газ Фото: в будинку на Донеччині вибухнув газ (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Біля лінії фронту на Донбасі вибухом рознесло будинок. Інцидент стався в селі Гранітне Донецької області, вибухнув побутовий газ.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної служби надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в будинку у селі Гранітне. На місці вогнеборці встановили, що відбувається горіння газу з газового балона в житловому будинку, зруйновано стіну і вибито вхідні двері.

"Рятувальники перекрили газ на балоні, ліквідувавши горіння. Також встановлено, що в результаті спалаху газоповітряної суміші, яка утворилася через виток газу з газового балону стався вибух у приміщенні житлового будинку. Загиблих і постраждалих в результаті події немає", - йдеться в повідомленні.

Обставини з'ясовують співробітники Національної поліції.

Нагадаємо, раніше в Києві поліцейські затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранатою комунальне підприємство. Він перебував у нетверезому стані і не зміг пояснити свої дії.

Також стало відомо, що в ході обстрілу на Донбасі загинув ще один український військовий.

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