На Донбасі біля лінії фронту вибухом рознесло будинок. Вибухнув газ

Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної служби надзвичайних ситуацій .

Повідомляється, що до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в будинку у селі Гранітне. На місці вогнеборці встановили, що відбувається горіння газу з газового балона в житловому будинку, зруйновано стіну і вибито вхідні двері.

"Рятувальники перекрили газ на балоні, ліквідувавши горіння. Також встановлено, що в результаті спалаху газоповітряної суміші, яка утворилася через виток газу з газового балону стався вибух у приміщенні житлового будинку. Загиблих і постраждалих в результаті події немає", - йдеться в повідомленні.

Обставини з'ясовують співробітники Національної поліції.