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На Дніпрі перевернувся човен з майже десятком людей

Витачів, Неділя 27 вересня 2020 17:11
На Дніпрі перевернувся човен з майже десятком людей
Фото: рятувальна операція на Дніпрі (facebook.com/MNSKOB)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 27 вересня, в Обухівському районі на Дніпрі перевернувся човен з 9 особами на борту. Подія сталася за 400 метрів від берега поблизу села Витачів.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Київській області на сторінці у Facebook.

Люди, які опинилися у воді, трималися за човен до прибуття рятувальників. В результаті інциденту ніхто не загинув.

Близько 13:30 всіх потерпілих двома човнами доставили на берег.

Нагадаємо, 12 вересня посеред Дніпра у Черкасах заглох теплохід з понад 80 особами на борту. Частину пасажирів довелося евакуювати на берег.

Також РБК-Україна писало, що з початку серпня по всій країні у водоймах потонули понад 120 людей. Врятувати вдалося понад 65 осіб.

Крім того, за третій тиждень вересня в Україні потонули понад 10 людей.

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