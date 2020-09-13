У Черкасах посеред Дніпра заглох теплохід, частину пасажирів евакуювали

Фото: зламаний теплохід (ck.dsns.gov.ua)

У Черкасах на Дніпрі ввечері 12 вересня зламався теплохід, на борту якого перебували 77 пасажирів та 4 члени екіпажу. На судні сталася поломка двигуна.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники доставили з теплоходу на берег 7 осіб, серед яких одна дитина. Після відновлення роботи двигуна теплохід продовжив рух та повернувся до річкового порту "Черкаси". Ніхто з пасажирів судна не постраждав.

"У порту відпочивальників зустрічали співробітники ДСНС, серед яких була психолог. Остання під час спілкування з людьми, що зійшли з теплоходу, надавала психологічну допомогу", - додали в рятувальній службі.

Нагадаємо, 10 вересня в Одесі нарешті прибрали з місцевого пляжу затонулий минулого року танкер Delfi.

В Одеській ОДА розповідали, куди транспортують танкер Delfi.

Також РБК-Україна писало, що біля берегів Італії загорівся човен з мігрантами, в результаті чого загинули декілька людей.