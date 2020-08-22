В Україні з початку серпня потонули понад 120 людей

Серед потонулих майже 10 дітей
В Україні з початку серпня у водоймах потонули понад 120 осіб. Врятувати вдалося понад 65 осіб.
Про це повідомляє прес-центр державної служби з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники наголошують, що така статистика - результат легковажного ставлення до правил безпеки.
"На водних об'єктах України з початку місяця загинули понад 120 осіб, з них майже 10 дітей. Врятовано понад 65 осіб, з них - близько 10 дітей. Така статистика свідчить про легковажне ставлення відпочивальників до правил безпеки біля водойм", - йдеться в повідомленні.
У відомстві закликають не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку.
Зокрема, під час відпочинку біля водойм забороняється:
Також РБК-Україна, що з початку року в Україні потонули майже 800 осіб, серед яких 80 дітей.