За третій тиждень вересня в Україні потонули 11 осіб

Фото: рятувальники (facebook.com informator.dp.ua)

Упродовж минулого тижня (14-20 вересня) в Україні потонули 11 людей. Усього від початку тижня зареєстровано 3 тис. 732 надзвичайні події.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Від початку тижня зареєстровано 3 тис. 732 надзвичайні події, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 54 людей... Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 11 осіб", - вказано у повідомленні.

Також зазначається, що на пожежах загинули 18 людей.

Нагадаємо, на позаминулому тижні рятувальники підкреслювали, що в Україні продовжують купатися у водоймах, попри закінчення літа, на що вплинула тепла погода в більшості областей.

Повідомлялося, що станом на 12 вересня з початку місяця двоє неповнолітніх потонули під час купання.

Як писало РБК-Україна, з початку серпня по всій країні у водоймах потонули понад 120 людей. Врятувати вдалося понад 65 осіб.

Рятувальники наголошують, що така статистика - результат легковажного ставлення до правил безпеки.