На Днепре перевернулась лодка с почти десятком людей

Фото: спасательная операция на Днепре (facebook.com/MNSKOB)

Сегодня, 27 сентября, в Обуховском районе на Днепре перевернулась лодка с 9 людьми на борту. Событие произошло в 400 метрах от берега вблизи села Витачив.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киевской области на странице в Facebook.

Люди, которые оказались в воде, держались за лодку до прибытия спасателей. В результате инцидента никто не погиб.

Около 13:30 всех потерпевших двумя лодками доставили на берег.

Напомним, 12 сентября посреди Днепра в Черкассах заглох теплоход с более 80 людьми на борту. Часть пассажиров пришлось эвакуировать на берег.

Также РБК-Украина писало, что с начала августа по всей стране в водоемах утонули более 120 человек. Спасти удалось более 65 человек.

Кроме того, за третью неделю сентября в Украине утонули более 10 человек.