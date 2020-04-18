У Дніпрі відкрили справу через скупчення людей у храмі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Свято-Троїцькому Кафедральному соборі 17 квітня зафіксували скупчення парафіян

Поліція Дніпропетровської області відкрила кримінальну справу за порушення карантинних заходів у зв'язку зі скупченням людей всередині Свято-Троїцького Кафедрального собору в Дніпрі. Про це повідомили в прес-службі поліції Дніпропетровської області.

Повідомляється, що повідомлення про скупченні людей надійшло в поліцію 17 квітня близько 19:30.

"За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь). Триває досудове розслідування", - повідомили в поліції.

Раніше РБК-Україна писало, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень учасниками хресного ходу в місті Самбір Львівської області. Організатори провели хресний хід всупереч карантинних обмежень.

Також повідомлялося, що в Української Православної Церкви (УПЦ) Московського патріархату закликали парафіян отримати благодатний вогонь, незважаючи карантин у зв'язку з коронавірусом. Роздача вогню буде проводитися в Свято-Воскресенському храмі столиці.

Відзначимо, в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що в разі великого скупчення людей під час великодніх свят поліція буде залучати сили спеціального призначення.