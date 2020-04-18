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В Днепре открыли дело из-за скопления людей в храме

Новости » Коронавирус     18.04.2020 - 17:14
В Днепре открыли дело из-за скопления людей в храме
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Свято-Троицком Кафедральном соборе 17 апреля зафиксировали скопление прихожан

Полиция Днепропетровской области открыла уголовное дело за нарушение карантинных мер в связи со скоплением людей внутри Свято-Троицкого Кафедрального собора в Днепре. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Сообщается, что сообщение о скоплении людей поступило в полицию 17 апреля около 19:30.

"По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). Продолжается досудебное расследование", - сообщили в полиции.

Ранее РБК-Украина писало, что полиция открыла уголовное производство по факту нарушения карантинных ограничений участниками крестного хода в городе Самбор Львовской области. Организаторы провели крестный ход вопреки карантинным ограничениям.

Также сообщалось, что в Украинской Православной Церкви (УПЦ) Московского патриархата призвали прихожан получить благодатный огонь, несмотря карантин в связи с коронавирусом. Раздача огня будет проводиться в Свято-Воскресенском храме в столице.

Отметим, в Министерстве внутренних дел сообщили, что в случае большого скопления людей во время пасхальных праздников полиция будет привлекать силы специального назначения.

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