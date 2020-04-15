У Запорізькій області посилюють карантин: на свята закриють чотири міста

Фото: Віталій Туринок (1news.zp.ua)

Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь та Енергодар закриють на в’їзд та виїзд

На період Великодніх свят у Запорізькій області посилять карантинні обмеження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізької ОДА.

Так, на свята закриють на в’їзд чотири міста: Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь та Енергодар. Населені пункти визначені керівництвом області як карантинні зони.

"На святкові дні в’їзд та виїзд у карантинні зони буде заборонений. Проїзд буде можливий лише для медичного транспорту та тих, хто постачає необхідні товари чи матеріали. Всі, хто не має прописки і захочуть в'їхати в міста, не зможуть цього зробити", - заявив голова ОДА Віталій Туринок.

Станом на ранок у Запорізькій області зафіксовано 99 випадків захворювання коронавірусом та дві смерті від інфекції. Перший летальний випадок у Запоріжжі був зафіксований 14 квітня. Більшість інфікованих знаходиться на самоізоляції. COVID-19 підозрюють у 250 жителів регіону.

Загалом в Україні коронавірус підтвердили у 3764 громадян. За добу інфікувалися майже 400 українців.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я допустили пом'якшення карантину в Україні через тиждень після Великодня.