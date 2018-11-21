Пожежу у лікарні у Львові локалізовано, - ДСНС

Фото: у Львові горить лікарня (dsns.gov.ua)

З лікарні евакуювали 481 людину

Пожежу у лікарні у Львові, яка виникла сьогодні, 21 листопада, локалізовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, сьогодні у Львові на вул. Чернігівська, 7 виникла пожежа на даху Львівської обласної клінічної лікарні.

"Складність пожежі полягає у щільній задимленості на горищі будівлі. Полум’я поширюється міжпокрівельними пустотами. Рятувальники працюють в апаратах захисту органів дихання", - йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, рятувальники евакуювали з лікарні 481 людину, з них 276 хворих.

"О 13:10 пожежу в триповерховій будівлі хірургічного корпусу обласної лікарні локалізовано на площі 200 м. кв. На даний час проводяться роботи з ліквідації пожежі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці після завершення рятувальних робіт оглянуть будівлю для встановлення причини займання у Львівській обласній лікарні. Наразі на місці події працюють правоохоронці та рятувальники.