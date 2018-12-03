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На пожежах в Україні за тиждень загинули 70 осіб, - ДСНС

Новини » Надзвичайні події    03.12.2018 - 22:58
На пожежах в Україні за тиждень загинули 70 осіб, - ДСНС
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Протягом тижня на водних об’єктах загинула 1 особа

На пожежах в Україні за тиждень, з 26 листопада по 2 грудня 2018 року, загинули 70 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, за вказаний період в Україні було зареєстровано майже 1,5 тис. надзвичайних подій, на яких рятувальникам вдалося врятувати 48 осіб.

"Ліквідовано 1 187 пожеж, врятовано на пожежах 46 осіб та не допущено знищення вогнем 554 будівлі і 38 од. техніки. На пожежах загинуло 70 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 9,8 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що за тиждень піротехніки ДСНС виявили та знищили 924 вибухонебезпечні предмети часів минулих війн.

Також, за даними ДСНС, протягом тижня на водних об’єктах загинула 1 особа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Черкаській області через пожежу в школі евакуювали 400 дітей, загиблих та постраждалих внаслідок події немає.

Також повідомлялося, що у Києві вранці 29 листопада сталася пожежа в будівлі Міністерства фінансів України на Подолі.

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