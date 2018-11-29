Дніпро вживає заходів через воєнний стан в Україні

Фото: Борис Філатов (УНІАН)

Заходи направлені для протидії імовірних загроз для населення

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про вжиття першочергових заходів у зв’язку з введенням воєнного стану на окремих територіях України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Філатова в Facebook.

В розпорядженні повідомляється, що керівники виконавчих органів Дніпровської міської ради та голови районних рад міста повинні забезпечити чітке виконання заходів, які пов’язані з функціонуванням об’єктів інфраструктури життєзабезпечення населення.

Філатов пропонує залучити представників громадськості до обговорення й реалізації заходів.

"Зокрема проведення у закладах освіти, на підприємствах та в установах міста інструктажів стосовно алгоритму дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій на території міста, посилення заходів з публічної безпеки та безпеки дорожнього руху, недопущення паніки та підбурення до протиправних дій, інформування мешканців міста про заходи, які здійснюються виконавчими органами з метою забезпечення безперебійної роботи об’єктів інфраструктури", - йдеться у документі.

Також департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради запропоновано провести заходи у закладах освіти інструктажів педагогічно складу, учнів й батьків стосовно першочергових заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

"Відпрацювання маршрутів евакуації та укриття, залучення до організації заходів членів батьківського комітету закладів освіти", - йдеться у документі.

Для департаменту охорони здоров’я вказано забезпечити заходи коригування планів дій органів управління, проведення позапланових спільних об’єктових тренувань цивільного захисту, інструктажів медичних працівників, а також забезпечення закладів достатньою кількістю засобів першої медичної допомоги.

Районним радам у місті необхідно терміново провести роботу з

інвентаризації та обстеження наявних захисних споруд та інших можливих споруд для захисту населення.

Також документом передбачено посилення нарядів поліції до об’єктів населення, безпеки дорожнього руху й недопущення паніки та підбурення протиправних дій.

"Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою", - повідомив міський голова.

Нагадаємо, у Генштабі заявили, що мобілізації через воєнний стан не буде. Він пояснив, що з оперативним резервом першої черги будуть проведені збори.