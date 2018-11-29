Днепр принимает меры из-за военного положения в Украине

Фото: Борис Филатов (УНИАН)

Мероприятия направлены для противодействия возможных угроз для населения

Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил о принятии первоочередных мер в связи с введением военного положения на отдельных территориях Украины. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Филатова в Facebook.

В распоряжении сообщается, что руководители исполнительных органов Днепровского городского совета и председатели районных советов города должны обеспечить четкое выполнение мероприятий, которые связаны с функционированием объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения.

Филатов предлагает привлечь представителей общественности к обсуждению и реализации мероприятий.

"В частности проведение в учреждениях образования, на предприятиях и в учреждениях города инструктажей по алгоритму действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города, усиления мер публичной безопасности и безопасности дорожного движения, недопущения паники и подстрекание к противоправным действиям, информирование жителей города о мероприятиях, которые осуществляются исполнительными органами с целью обеспечения бесперебойной работы объектов инфраструктуры", - говорится в документе

Также департаменту гуманитарной политики Днепровского городского совета предложено провести мероприятия в заведениях образования инструктажей педагогического состава, учеников и родителей относительно первоочередных мероприятий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

"Отработка маршрутов эвакуации и укрытия, привлечение к организации мероприятий членов родительского комитета учреждений образования", - говорится в документе.

Для департамента здравоохранения указано обеспечить мероприятия корректировки планов действий органов управления, проведение внеплановых совместных объектовых тренировок гражданской защиты, инструктажей медицинских работников, а также обеспечения учреждений достаточным количеством средств первой медицинской помощи.

Районным советам необходимо срочно провести работу с

инвентаризации и обследование существующих защитных сооружений и других возможных сооружений для защиты населения.

Также документом предусмотрено усиление нарядов полиции к объектам населения, безопасности дорожного движения и недопущения паники и возбуждения противоправных действий.

"Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой", - сообщил городской голова.

Напомним, в Генштабе заявили, что мобилизации через военное положение не будет. Он пояснил, что с оперативным резервом первой очереди будут проведены собрания.