Украинцы назвали главные события для объединения граждан в Украине и за рубежом
Накануне Дня Независимости социологи выяснили, что объединяет и разъединяет граждан. Украинцы объединяются вокруг защитников и защитниц и сохранения государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг", который охватил украинцев как в стране, так и за рубежом.
Что объединяет и разъединяет общество
По данным опроса, главным фактором единения являются победы Вооруженных сил Украины. Это отметили 55% граждан, которые остаются в стране, и 45% украинцев в Европе.
На втором месте среди объединяющих факторов - взаимопомощь, которую назвали более трети участников опроса. Также важным элементом единения является будущее восстановление страны.
Зато больше всего разъединять общество могут взаимные обвинения (57%), политические конфликты (52%) и экономический кризис (37%). Украинцы за рубежом чаще других указывают на взаимные обвинения (68%) и языковые вопросы (34%).
Символы и события независимости
Среди ключевых событий, которые формировали современную нацию, респонденты чаще всего упоминали провозглашение независимости в 1991 году (51%), сопротивление российской агрессии после 2022 года (51%), Революцию Достоинства (47%) и события АТО/ООС (42%).
Украинцы, которые находятся в Европе, чаще отмечали как важное событие получение статуса кандидата на вступление в ЕС - 22% против 15% среди граждан в Украине.
Наиболее распространенной ассоциацией с Днем Независимости стал лозунг "Слава Украине! Героям слава!".
Также респонденты вспоминали идеи свободы, единства, достоинства и несокрушимости.
Взгляды на будущее
Абсолютное большинство украинцев поддерживает евроинтеграцию и вступление в НАТО. За членство в ЕС высказались 75% опрошенных в Украине и 83% тех, кто находится в Европе.
Вступление в Альянс поддерживают соответственно 71% и 78%.
Детали опроса
Опрос проведен с 30 июля по 6 августа 2025 года на платформе Rating Online. Выборка составляла 1600 респондентов в Украине и 500 - среди украинцев, которые после 2022 года выехали в Европу.
По данным КМИС, в 2025 году значение государственных национальных праздников (День Независимости, День защитников и защитниц Украины, День Конституции) немного снизилось. Однако эти показатели значительно превышают довоенные.
По данным ООН, по состоянию на 1 июля 2025 года за пределами Украины находится 5,6 млн украинцев. Высокие риски безопасности, в частности обстрелы со стороны РФ, вызывают дальнейший выезд граждан. НБУ прогнозирует, что Украину в ближайшие два года будут покидать по 200 тысяч человек. Постепенное возвращение мигрантов ожидается только в 2027 году.