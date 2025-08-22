ua en ru
Пт, 22 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинцы назвали главные события для объединения граждан в Украине и за рубежом

Украина, Пятница 22 августа 2025 10:51
UA EN RU
Украинцы назвали главные события для объединения граждан в Украине и за рубежом Фото: Победа ВСУ станет главным фактором объединения украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Накануне Дня Независимости социологи выяснили, что объединяет и разъединяет граждан. Украинцы объединяются вокруг защитников и защитниц и сохранения государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг", который охватил украинцев как в стране, так и за рубежом.

Что объединяет и разъединяет общество

По данным опроса, главным фактором единения являются победы Вооруженных сил Украины. Это отметили 55% граждан, которые остаются в стране, и 45% украинцев в Европе.

На втором месте среди объединяющих факторов - взаимопомощь, которую назвали более трети участников опроса. Также важным элементом единения является будущее восстановление страны.
Украинцы назвали главные события для объединения граждан в Украине и за рубежом

Зато больше всего разъединять общество могут взаимные обвинения (57%), политические конфликты (52%) и экономический кризис (37%). Украинцы за рубежом чаще других указывают на взаимные обвинения (68%) и языковые вопросы (34%).
Украинцы назвали главные события для объединения граждан в Украине и за рубежом

Символы и события независимости

Среди ключевых событий, которые формировали современную нацию, респонденты чаще всего упоминали провозглашение независимости в 1991 году (51%), сопротивление российской агрессии после 2022 года (51%), Революцию Достоинства (47%) и события АТО/ООС (42%).

Украинцы, которые находятся в Европе, чаще отмечали как важное событие получение статуса кандидата на вступление в ЕС - 22% против 15% среди граждан в Украине.
Украинцы назвали главные события для объединения граждан в Украине и за рубежом

Наиболее распространенной ассоциацией с Днем Независимости стал лозунг "Слава Украине! Героям слава!".
Украинцы назвали главные события для объединения граждан в Украине и за рубежом

Также респонденты вспоминали идеи свободы, единства, достоинства и несокрушимости.
Украинцы назвали главные события для объединения граждан в Украине и за рубежом

Взгляды на будущее

Абсолютное большинство украинцев поддерживает евроинтеграцию и вступление в НАТО. За членство в ЕС высказались 75% опрошенных в Украине и 83% тех, кто находится в Европе.
Украинцы назвали главные события для объединения граждан в Украине и за рубежом

Вступление в Альянс поддерживают соответственно 71% и 78%.
Украинцы назвали главные события для объединения граждан в Украине и за рубежом

Детали опроса

Опрос проведен с 30 июля по 6 августа 2025 года на платформе Rating Online. Выборка составляла 1600 респондентов в Украине и 500 - среди украинцев, которые после 2022 года выехали в Европу.

По данным КМИС, в 2025 году значение государственных национальных праздников (День Независимости, День защитников и защитниц Украины, День Конституции) немного снизилось. Однако эти показатели значительно превышают довоенные.

По данным ООН, по состоянию на 1 июля 2025 года за пределами Украины находится 5,6 млн украинцев. Высокие риски безопасности, в частности обстрелы со стороны РФ, вызывают дальнейший выезд граждан. НБУ прогнозирует, что Украину в ближайшие два года будут покидать по 200 тысяч человек. Постепенное возвращение мигрантов ожидается только в 2027 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
День независимости Украины
Новости
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"