ua en ru
Сб, 23 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Грозы и дожди: какой будет погода в Украине на День Независимости

Суббота 23 августа 2025 15:01
UA EN RU
Грозы и дожди: какой будет погода в Украине на День Независимости Фото: какую ждать погоду в Украине на День Независимости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

В День Независимости, 24 августа, в Украине ожидается переменчивая погода. Во многих областях пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу Укргидрометцентра, в северных и западных регионах будет преобладать облачная погода с осадками.

Дожди и местами грозы накроют Киевскую, Житомирскую, Волынскую, Львовскую области и Прикарпатье. На западе возможны локальные ливни.

Грозы и дожди: какой будет погода в Украине на День Независимости

В центральных областях также пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. На востоке и юге сохранится теплая погода с прояснениями, однако в отдельных районах ожидаются осадки.

Температура воздуха днем составит +21...+26 градусов, на юге и востоке местами до +30. В Карпатах - прохладнее, около +17...+20.

Напомним, Укргидрометцентр проанализировал уровень воды в главных реках Украины за первую половину августа и обнаружил кое-что интересное.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода в Киеве
Новости
Летчик из "Призраков Киева": что известно о пилоте МиГ-29, который погиб после задания
Летчик из "Призраков Киева": что известно о пилоте МиГ-29, который погиб после задания
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"