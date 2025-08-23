Грозы и дожди: какой будет погода в Украине на День Независимости

В День Независимости, 24 августа, в Украине ожидается переменчивая погода. Во многих областях пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По прогнозу Укргидрометцентра, в северных и западных регионах будет преобладать облачная погода с осадками.

Дожди и местами грозы накроют Киевскую, Житомирскую, Волынскую, Львовскую области и Прикарпатье. На западе возможны локальные ливни.

В центральных областях также пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. На востоке и юге сохранится теплая погода с прояснениями, однако в отдельных районах ожидаются осадки.

Температура воздуха днем составит +21...+26 градусов, на юге и востоке местами до +30. В Карпатах - прохладнее, около +17...+20.