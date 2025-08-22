День Независимости: сколько украинцев проголосовали бы "за" на референдуме в 2025 году
Если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины проходил в августе 2025 года, то абсолютное большинство респондентов (82%) поддержало бы независимость. Не поддержали бы независимость Украины 3%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фондам"Демократические инициативы" и Центра Разумкова.
По сравнению с началом полномасштабного вторжения доля респондентов, которые поддержали бы независимость Украины, снизилась на 5 процентных пунктов за счет роста доли тех, кто не принимал бы участия в референдуме.
Однако по сравнению с 2019 годом доля респондентов, которые в 2025 году проголосовали бы на референдуме за провозглашение независимости Украины, выше на 12 процентных пунктов, а доля тех, кто проголосовали бы против независимости, ниже на 6 процентных пунктов.
Большинство (60%) опрошенных считают, что они и их семьи больше выиграли от обретения Украиной независимости. Зато 15% сообщили, что они и их семьи больше потеряли от провозглашения независимости.
Убежденность респондентов в заинтересованности в укреплении независимости Украины возрастала с ростом субъектности и близости к респонденту. Наименее заинтересованными, по мнению респондентов, были представители украинской власти и оппозиции.
Более заинтересованным, по оценке респондентов, по сравнению с властью и оппозицией, было население Украины. По сравнению с населением Украины большую заинтересованность в укреплении независимости, по мнению респондентов, проявляло население региона респондента.
Самую же высокую заинтересованность в укреплении независимости Украины, как сообщают респонденты, проявляют они лично. Так 76% опрошенных ответили, что они лично в значительной степени заинтересованы в независимости Украины, еще 16% - в некоторой степени.
Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 12 по 18 августа 2025 года. Методом face-to-face было опрошено 2002 респондента. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
По данным КМИС, в 2025 году значение государственных национальных праздников (День Независимости, День защитников и защитниц Украины, День Конституции) немного снизилось. Однако эти показатели значительно превышают довоенные.
Референдум о независимости Украины состоялся 1 декабря 1991 года. На голосование был вынесен один вопрос: "Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?". Явка составила около 84% избирателей.
"Да" ответили 90,3% избирателей (более 28,8 млн граждан). "Нет" - 7,6%. Во всех регионах Украины большинство поддержало независимость. Даже в Крыму "за" проголосовали 54%, в Донецкой области - 83,9%, в Луганской - 83,9%.