ua en ru
Вт, 15 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

С Днем ангела Владимира: красивые поздравления в стихах, прозе и картинках

Вторник 15 июля 2025 07:00
UA EN RU
С Днем ангела Владимира: красивые поздравления в стихах, прозе и картинках День ангела Владимира празднуют 15 июля (по новому стилю) (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

15 июля православные христиане чтят память святого равноапостольного князя Владимира - крестителя Руси. В этот же день все мужчины по имени Владимир отмечают свой День ангела.

РБК-Украина собрало самые искренние поздравления для Владимиров и напоминает, какое значение имеет это имя и праздник.

Что означает имя Владимир и почему 15 июля - особенный день

Имя Владимир имеет древнеславянское происхождение и означает "владеющий миром" или "властный, мирный".

В этот день вспоминают князя Владимира Великого, который крестил Русь в 988 году, сделав ее частью европейской христианской цивилизации. По церковному календарю, 15 июля - день памяти святого Владимира, а значит, это и день его небесного покровителя.

Самые лучшие поздравления с Днем ангела Владимира

Короткие поздравления с Днем ангела Владимира в прозе

  • Владимир, желаю тебе силы, мудрости и вдохновения! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом и помогает во всех делах.
  • С Днем ангела, Володя! Пусть твое имя прославляется добрыми поступками, а сердце будет наполнено любовью и миром.
  • Вова, пусть судьба будет светлой, здоровье - крепким, а рядом всегда будут добрые люди!
  • Владимир, желаю силы, света и душевного спокойствия.
  • Володя, будь сильным, как твой небесный покровитель! Пусть удача идет с тобой бок о бок каждый день.
  • Владимир, с Днем ангела, с Днем ангела! Живи с верой, люби с открытым сердцем, действуй смело! Пусть твой день будет наполнен теплом и искренностью.
  • С праздником, Владимир! Ты - гордость своего имени!
  • Дорогой Владимир! Пусть твой Ангел-хранитель всегда ведет тебя светлой дорогой жизни, оберегает от невзгод и дарит силы для великих свершений. Счастья, здоровья и внутренней гармонии!
  • Владимир, твое имя означает "властелин мира" - поэтому желаю тебе всегда оставаться достойным, мужественным и искренним. Пусть твой ангел держит тебя за руку в самые трудные моменты и вдохновляет на новые начинания.
  • С праздником тебя, Володя! Пусть этот день подарит внутреннее обновление, спокойствие и уверенность. Пусть каждое мгновение будет благословенным, а на душе всегда светло и легко.
  • Поздравляю тебя с Днем ангела, Владимир! Пусть твоя жизнь будет, как полная чаша - с любовью, вдохновением, добрыми людьми рядом и достойной целью впереди. С праздником!

Красивые поздравления с Днем ангела Владимира в стихах

Ангел твій хай оберігає,

Від зла й негоди захищає.

Володимире, в щасті живи -

З теплом у серці та без журби.

***

Володимир, у світле це свято,

Хай мир і добробут прийдуть у твій дім.

Хай Ангел дарує здоров'я багато,

І радість наповнить серце твоє!

***

З Днем Ангела, Володя, вітаю!

Мрії твої нехай збудуться всі!

Щастя, любові й тепла я бажаю,

І щоб світло було на твоєму путі.

***

Ти, Володимир, як князь, мужній будь,

Віру міцну в серці своїм зберігай.

Хай Ангел покаже правильний путь,

І кожен день радістю б'є через край!

***

Зі святом іменин, Володю милий!

Хай доля дарує багато щасливих літ.

Хай кожен твій день буде світлий і щирий,

І Ангел завжди захищає від бід.

***

З Днем Ангела, любий наш Володимир!

Хай віра міцна в душі процвітає,

І світло добра ніколи не згасає.

С Днем ангела Владимира: красивые поздравления в стихах, прозе и картинкахС Днем ангела Владимира: красивые поздравления в стихах, прозе и картинкахС Днем ангела Владимира: красивые поздравления в стихах, прозе и картинках

С Днем ангела Владимира: красивые поздравления в стихах, прозе и картинкахОткрытки с Днем ангела Владимира (РБК-Украина)

Вас это может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
День ангела Праздники в Украине Церковный календарь Праздники
Новости
Готовятся к войне: Нидерланды хотят переделать вагоны в госпитали для солдат
Готовятся к войне: Нидерланды хотят переделать вагоны в госпитали для солдат
Аналитика
Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом