С Днем ангела Владимира: красивые поздравления в стихах, прозе и картинках
15 июля православные христиане чтят память святого равноапостольного князя Владимира - крестителя Руси. В этот же день все мужчины по имени Владимир отмечают свой День ангела.
РБК-Украина собрало самые искренние поздравления для Владимиров и напоминает, какое значение имеет это имя и праздник.
Что означает имя Владимир и почему 15 июля - особенный день
Имя Владимир имеет древнеславянское происхождение и означает "владеющий миром" или "властный, мирный".
В этот день вспоминают князя Владимира Великого, который крестил Русь в 988 году, сделав ее частью европейской христианской цивилизации. По церковному календарю, 15 июля - день памяти святого Владимира, а значит, это и день его небесного покровителя.
Самые лучшие поздравления с Днем ангела Владимира
Короткие поздравления с Днем ангела Владимира в прозе
- Владимир, желаю тебе силы, мудрости и вдохновения! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом и помогает во всех делах.
- С Днем ангела, Володя! Пусть твое имя прославляется добрыми поступками, а сердце будет наполнено любовью и миром.
- Вова, пусть судьба будет светлой, здоровье - крепким, а рядом всегда будут добрые люди!
- Владимир, желаю силы, света и душевного спокойствия.
- Володя, будь сильным, как твой небесный покровитель! Пусть удача идет с тобой бок о бок каждый день.
- Владимир, с Днем ангела, с Днем ангела! Живи с верой, люби с открытым сердцем, действуй смело! Пусть твой день будет наполнен теплом и искренностью.
- С праздником, Владимир! Ты - гордость своего имени!
- Дорогой Владимир! Пусть твой Ангел-хранитель всегда ведет тебя светлой дорогой жизни, оберегает от невзгод и дарит силы для великих свершений. Счастья, здоровья и внутренней гармонии!
- Владимир, твое имя означает "властелин мира" - поэтому желаю тебе всегда оставаться достойным, мужественным и искренним. Пусть твой ангел держит тебя за руку в самые трудные моменты и вдохновляет на новые начинания.
- С праздником тебя, Володя! Пусть этот день подарит внутреннее обновление, спокойствие и уверенность. Пусть каждое мгновение будет благословенным, а на душе всегда светло и легко.
- Поздравляю тебя с Днем ангела, Владимир! Пусть твоя жизнь будет, как полная чаша - с любовью, вдохновением, добрыми людьми рядом и достойной целью впереди. С праздником!
Красивые поздравления с Днем ангела Владимира в стихах
Ангел твій хай оберігає,
Від зла й негоди захищає.
Володимире, в щасті живи -
З теплом у серці та без журби.
***
Володимир, у світле це свято,
Хай мир і добробут прийдуть у твій дім.
Хай Ангел дарує здоров'я багато,
І радість наповнить серце твоє!
***
З Днем Ангела, Володя, вітаю!
Мрії твої нехай збудуться всі!
Щастя, любові й тепла я бажаю,
І щоб світло було на твоєму путі.
***
Ти, Володимир, як князь, мужній будь,
Віру міцну в серці своїм зберігай.
Хай Ангел покаже правильний путь,
І кожен день радістю б'є через край!
***
Зі святом іменин, Володю милий!
Хай доля дарує багато щасливих літ.
Хай кожен твій день буде світлий і щирий,
І Ангел завжди захищає від бід.
***
З Днем Ангела, любий наш Володимир!
Хай віра міцна в душі процвітає,
І світло добра ніколи не згасає.
Открытки с Днем ангела Владимира (РБК-Украина)