ua en ru
Вт, 15 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

З Днем ангела Володимира: красиві привітання у віршах, прозі і картинках

Вівторок 15 липня 2025 07:00
UA EN RU
З Днем ангела Володимира: красиві привітання у віршах, прозі і картинках День ангела Володимира святкують 15 липня (за новим стилем) (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

15 липня православні християни вшановують пам’ять святого рівноапостольного князя Володимира - хрестителя Русі. Цього ж дня всі чоловіки на ім’я Володимир відзначають свій День ангела.

РБК-Україна зібрало найщиріші привітання для Володимирів та нагадує, яке значення має це ім’я і свято.

Що означає ім’я Володимир і чому 15 липня - особливий день

Ім’я Володимир має давньослов’янське походження й означає "той, хто володіє світом" або "владний, мирний".

Цього дня згадують князя Володимира Великого, який охрестив Русь у 988 році, зробивши її частиною європейської християнської цивілізації. За церковним календарем, 15 липня - день пам’яті святого Володимира, а отже, це і день його небесного покровителя.

Найкращі привітання з Днем ангела Володимира

Короткі вітання з Днем ангела Володимира у прозі

  • Володимире, бажаю тобі сили, мудрості та натхнення! Нехай твій янгол-охоронець завжди буде поруч і допомагає у всіх справах.
  • З Днем ангела, Володю! Нехай твоє ім’я прославляється добрими вчинками, а серце буде сповнене любов’ю і миром.
  • Вова, нехай доля буде світлою, здоров’я - міцним, а поруч завжди будуть добрі люди!
  • Володимире, бажаю сили, світла і душевного спокою.
  • Володю, будь сильним, як твій небесний покровитель! Нехай удача йде з тобою пліч-о-пліч щодня.
  • Володимире, з Днем ангела! Живи з вірою, люби з відкритим серцем, дій сміливо! Нехай твій день буде наповнений теплом і щирістю.
  • Зі святом, Володимире! Ти - гордість свого імені!
  • Дорогий Володимире! Нехай твій Ангел-охоронець завжди веде тебе світлою дорогою життя, оберігає від негараздів і дарує сили для великих звершень. Щастя, здоров’я та внутрішньої гармонії!
  • Володимире! Твоє ім’я означає "володар світу" - тож бажаю тобі завжди залишатися гідним, мужнім і щирим. Хай твій ангел тримає тебе за руку в найважчі миті та надихає на нові починання.
  • Зі святом тебе, Володю! Нехай цей день подарує внутрішнє оновлення, спокій і впевненість. Хай кожна мить буде благословенною, а на душі завжди світло і легко.
  • Вітаю тебе з Днем ангела, Володимире! Нехай твоє життя буде, як повна чаша - з любов’ю, натхненням, добрими людьми поруч і гідною метою попереду. Зі святом!

Красиві привітання з Днем ангела Володимира у віршах

Ангел твій хай оберігає,

Від зла й негоди захищає.

Володимире, в щасті живи -

З теплом у серці та без журби.

***

Володимир, у світле це свято,

Хай мир і добробут прийдуть у твій дім.

Хай Ангел дарує здоров'я багато,

І радість наповнить серце твоє!

***

З Днем Ангела, Володя, вітаю!

Мрії твої нехай збудуться всі!

Щастя, любові й тепла я бажаю,

І щоб світло було на твоєму путі.

***

Ти, Володимир, як князь, мужній будь,

Віру міцну в серці своїм зберігай.

Хай Ангел покаже правильний путь,

І кожен день радістю б'є через край!

***

Зі святом іменин, Володю милий!

Хай доля дарує багато щасливих літ.

Хай кожен твій день буде світлий і щирий,

І Ангел завжди захищає від бід.

***

З Днем Ангела, любий наш Володимир!

Хай віра міцна в душі процвітає,

І світло добра ніколи не згасає.

З Днем ангела Володимира: красиві привітання у віршах, прозі і картинкахЗ Днем ангела Володимира: красиві привітання у віршах, прозі і картинкахЗ Днем ангела Володимира: красиві привітання у віршах, прозі і картинках

З Днем ангела Володимира: красиві привітання у віршах, прозі і картинкахЛистівки з Днем ангела Володимира (РБК-Україна)

Вас це може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
День ангела Свята в Україні Церковний календар Свята
Новини
Готуються до війни: Нідерланди хочуть переробити вагони на госпіталі для солдатів
Готуються до війни: Нідерланди хочуть переробити вагони на госпіталі для солдатів
Аналітика
Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем