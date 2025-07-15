З Днем ангела Володимира: красиві привітання у віршах, прозі і картинках
15 липня православні християни вшановують пам’ять святого рівноапостольного князя Володимира - хрестителя Русі. Цього ж дня всі чоловіки на ім’я Володимир відзначають свій День ангела.
РБК-Україна зібрало найщиріші привітання для Володимирів та нагадує, яке значення має це ім’я і свято.
Що означає ім’я Володимир і чому 15 липня - особливий день
Ім’я Володимир має давньослов’янське походження й означає "той, хто володіє світом" або "владний, мирний".
Цього дня згадують князя Володимира Великого, який охрестив Русь у 988 році, зробивши її частиною європейської християнської цивілізації. За церковним календарем, 15 липня - день пам’яті святого Володимира, а отже, це і день його небесного покровителя.
Найкращі привітання з Днем ангела Володимира
Короткі вітання з Днем ангела Володимира у прозі
- Володимире, бажаю тобі сили, мудрості та натхнення! Нехай твій янгол-охоронець завжди буде поруч і допомагає у всіх справах.
- З Днем ангела, Володю! Нехай твоє ім’я прославляється добрими вчинками, а серце буде сповнене любов’ю і миром.
- Вова, нехай доля буде світлою, здоров’я - міцним, а поруч завжди будуть добрі люди!
- Володимире, бажаю сили, світла і душевного спокою.
- Володю, будь сильним, як твій небесний покровитель! Нехай удача йде з тобою пліч-о-пліч щодня.
- Володимире, з Днем ангела! Живи з вірою, люби з відкритим серцем, дій сміливо! Нехай твій день буде наповнений теплом і щирістю.
- Зі святом, Володимире! Ти - гордість свого імені!
- Дорогий Володимире! Нехай твій Ангел-охоронець завжди веде тебе світлою дорогою життя, оберігає від негараздів і дарує сили для великих звершень. Щастя, здоров’я та внутрішньої гармонії!
- Володимире! Твоє ім’я означає "володар світу" - тож бажаю тобі завжди залишатися гідним, мужнім і щирим. Хай твій ангел тримає тебе за руку в найважчі миті та надихає на нові починання.
- Зі святом тебе, Володю! Нехай цей день подарує внутрішнє оновлення, спокій і впевненість. Хай кожна мить буде благословенною, а на душі завжди світло і легко.
- Вітаю тебе з Днем ангела, Володимире! Нехай твоє життя буде, як повна чаша - з любов’ю, натхненням, добрими людьми поруч і гідною метою попереду. Зі святом!
Красиві привітання з Днем ангела Володимира у віршах
Ангел твій хай оберігає,
Від зла й негоди захищає.
Володимире, в щасті живи -
З теплом у серці та без журби.
***
Володимир, у світле це свято,
Хай мир і добробут прийдуть у твій дім.
Хай Ангел дарує здоров'я багато,
І радість наповнить серце твоє!
***
З Днем Ангела, Володя, вітаю!
Мрії твої нехай збудуться всі!
Щастя, любові й тепла я бажаю,
І щоб світло було на твоєму путі.
***
Ти, Володимир, як князь, мужній будь,
Віру міцну в серці своїм зберігай.
Хай Ангел покаже правильний путь,
І кожен день радістю б'є через край!
***
Зі святом іменин, Володю милий!
Хай доля дарує багато щасливих літ.
Хай кожен твій день буде світлий і щирий,
І Ангел завжди захищає від бід.
***
З Днем Ангела, любий наш Володимир!
Хай віра міцна в душі процвітає,
І світло добра ніколи не згасає.
Листівки з Днем ангела Володимира (РБК-Україна)