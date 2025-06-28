Дни ангела в июле 2025: кого поздравить с именинами и какое имя выбрать для ребенка

Церковный календарь, который в народе называют Святками, помогает родителям выбрать имя для новорожденного ребенка. Считается, что святой, чьим именем назвали малыша, будет заботиться и защищать своего подопечного. А еще этот календарь напоминает, кого из близких нужно поздравить с именинами.