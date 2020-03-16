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Вночі похолодає до -6: прогноз на сьогодні

Новини » Суспільство     16.03.2020 - 08:00
Вночі похолодає до -6: прогноз на сьогодні
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

У Києві вдень очікується до +8 градусів

Погода в Україні сьогодні, 16 березня, буде прохолодною вночі, проте без опадів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру при Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз у всіх областях

Як прогнозують синоптики, вдень температура у західних областях коливатиметься від +8 до +12 градусів. У центральних та південних областях сьогодні від +6 до +8 градусів. На півночі та сході термометри вдень покажуть від +3 до +6.

Вночі прогнозують сильне похолодання. Нічна температура коливатиметься від -4 до -6 градусів. У південних областях вночі термометри покажуть від -2 до -5.

Вночі похолодає до -6: прогноз на сьогодні

Прогноз погоди в Києві

У столиці сьогодні прогнозують денну температуру від +6 до +8 градусів. Вночі температура повітря у Києві коливатиметься від -3 до -5. Очікується південно-західний вітер, 5-10 м/с.

Вночі похолодає до -6: прогноз на сьогодні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 березня у Карпатах випало понад 1 метр снігу. На сніголавинній станції Пожижевська висота снігового покриву становить 31-130 сантиметрів.

Крім того, у Карпатах зберігалася сніголавинна небезпека через відлигу. У горах Закарпатської області було оголошено 3 рівень небезпеки сходження лавин.

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